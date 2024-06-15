رودري: لدينا ثلاثة من أفضل لاعبي الوسط بالعالم

2024-06-15 14:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد القائد الثاني لمنتخب إسبانيا، رودري هيرنانديز، أن هدف الفريق في بطولة أمم أوروبا هو الفوز باللقب للمرة الرابعة، مشيراً إلى أن هذه هي "عقلية المنتخب"، حيث يهدف لأن يكون الأول في تحقيق هذا الرقم.وقال رودري عشية مواجهة كرواتيا في أولى مباريات المجموعة الثانية بالبطولة: "سنبحث عن اللقب الرابع. هذه هي عقلية الفريق".وأضاف "نعلم صعوبة الأمر، لكني لا أريد التفكير كثيراً على المدى البعيد. أريد التفكير على المدى القصير. التفكير في أن نلعب بتنافسية وأن تزيد ثقتنا من أجل الفوز بلقب اليورو. سنفكر خطوة بخطوة حتى نصل للقمة".وعن المباراة الأولى للمنتخب في اليورو، قال "التوتر دائما ما يكون حاضراً في البدايات. سنرى كيف سيتعامل الفريق. سنلعب بتنافسية بعيداً عن النتيجة، التي ستكون نتيجة لما سنقدمه من لعب".وشدد "هدفنا الأساسي هو اللعب بتنافسية، وإظهار أن إسبانيا جائت إلى هنا من أجل الفوز باللقب. نريد التنافس منذ الدقيقة الأولى أمام منافس متطلب للغاية. إذا قدمنا 10 دقائق سيئة فقد تكلفنا الهزيمة وإعادتنا للمنزل".وعن كرواتيا، قال "نعرف بعضنا البعض جيداً. لقد تواجهنا في بطولات مختلفة. نحن فريقان نعتمد كثيرا على طريقة لعبنا في وسط الملعب وفي السيطرة على المنافس، لدينا 3 من أفضل لاعبي خط الوسط بالعالم، ولديهم لاعبين يمتلكون خبرة كبيرة. علينا أن نكون حذرين وتقديم مباراة كبيرة إذا ما أردنا الفوز".وأشاد بزميله في مانشستر سيتي، جوسكو جفارديول "إنه لاعب رائع، سيكون من اللاعبين الخطيرين في تشكيلة كرواتيا لقدراته على استغلال العرضيات".المصدر : كورة