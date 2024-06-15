2024-06-15 14:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، دعمه لكافة الجهود التي تمكن الصحافة من أداء دورها المحوري في حماية النظام الديمقراطي داخل العراق.

وقال السامرائي في تدوينة على منصة "إكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، انه "في الذكرى السنوية الـ 155 لتأسيس الصحافة العراقية نستذكر بكل فخر واعتزاز جهودها المخلصة في سبيل حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة وحرية التعبير والرأي".

وأضاف أننا "ندعم كل الجهود الرامية إلى تمكين الصحافة من دورها المحوري في حماية النظام الديمقراطي، الرحمة والخلود لشهداء الصحافة العراقية".