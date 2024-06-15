أكثر من 100 ألف زائر إيراني توجهوا الى العراق

2024-06-15 14:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية قضاء مهران في محافظة ايلام (غرب إيران)، يوم السبت، أن أكثر من 112 ألف زائر إيراني توجهوا الى العراق عبر منفذ مهران الحدودي خلال الأيام الثلاثة الماضية للمشاركة في مراسم دعاء عرفة

ويحيي المسلمون الشيعة مراسم زيارة عرفة التي تُقام سنويا في مدينة كربلاء، وبين حرمي الإمام الحسين واخيه أبي الفضل العباس.

ويقرأ الزائرون دعاء عرفة الذي قرأه الإمام الحسين اثناء مراسم الحج قبل أن يغادر مكة متوجها الى العراق.