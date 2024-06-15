غزة.. 9 من كل 10 أطفال يعانون فقرا غذائيا حادا

2024-06-15 14:56:02 - المصدر: الفرات نيوز

{دولية: الفرات نيوز} كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن قرابة 3 آلاف طفل في غزة يعانون سوء التغذية معرضون لخطر الموت، بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم نتيجة استمرار الهجوم على رفح.

وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، إن "الصور المروعة من غزة تظهر أطفالا يموتون أمام أعين أسرهم بسبب استمرار نقص الغذاء وإمدادات التغذية وتدمير خدمات الرعاية الصحية".

وأضافت: "مع تدمير المستشفيات وتوقف العلاج وشح الإمدادات، فإننا نستعد لمزيد من معاناة الأطفال ووفياتهم".

كما أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة يعانون فقرا غذائيا حادا.

وأوضح البرنامج في سلسلة من المنشورات عبر منصة "اكس"، أن "الأعمال العدائية والقيود المفروضة على المساعدات تسببتا في انهيار النظم الغذائية والصحية".