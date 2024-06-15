الزراعة: لاتوجد احصائيات ثابته حول كميات اللحوم المستهلكة قبل العيد

2024-06-15 14:56:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} اوضحت وزارة الزراعة، اليوم السبت، انه لاتوجد احصائيات ثابته حول كميات اللحوم المستهلكة قبل العيد.

وقال محمد الخزاعي متحدث الزراعة لـ {الفرات نيوز} "لاتوجد احصائيات ثابته حول كميات اللحوم المستهلكة قبل العيد وكما هو معروف ان قبل كل مناسبة يتم استهلاك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك فيرافق اي مناسبة زيادة بالطلب".

واضاف، ان "الاجراءات الصحية الخاصة باستيراد العجول والمواشي منها معقدة وليست سهلة حتى ان هنالك دول لايسمح بالاستيراد منها وتخضع اجازات الاستيراد الى اجراءات معقدة وتصدر وفقا لتقارير من منظمة الصحة الحيوانية التي تعلن عنها دوريا ووفقا لها يتم حظر استيراد اي منتج يكون ضمن القائمة".

ولفت: "قبل دخول اي مادة مستوردة او عجول او مواشي يتم فحصها فحصا مركزا ليتم السماح لها بالدخول الى الاراضي العراقية"، معرباً أن "العراق في مقدمة الدول التي تدقق على اجراءتها خصوصا وان الامراض الوبائية يصعب السيطرة عليها فيتبع اجراءات وقائية مشددة جدا".

رغيد