2024-06-15 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، إعداد خطّة أمنية وصفتها بـ"المُحكمة"، بمناسبة عيد الأضحى، فيما أشارت الى نشر دوريات جوّالة لشرطة النجدة تحسبًا لعمليات سرقة قد تطال منازل المواطنين خلال سفرهم من المحافظة.

وقال رئيس اللجنة عقيل الفريجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قيادة عمليات المحافظة وقيادة الشرطة أعدتا خطة امنية اطلع عليها رئيس اللجنة الأمنية العليا المحافظ اسعد العيداني تقضي بانتشار كامل لقطعات الشرطة والجيش والمرور لتامين المتنزهات والحدائق فضلا عن تجوال لدوريات النجدة بالمناطق، تحسبا لعمليات سرقة منازل المواطنين اثناء سفرهم بهذه الفترة كونها عطلة رسمية".

وبين، أن" المحافظة أصبحت مزارًا للعوائل من المحافظات في الكورنيش وغيره وبالتالي ستكون الخطة الأمنية دقيقة وسنحاسب كل من يحاول تعكير الأجواء في البصرة أو إثارة أي مشاكل غير منضبطة، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع من يزعزع امن المحافظة".

يذكر ان مجلس الوزراء، حدد يوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، أيام عطلة عيد الأضحى والذي سيصادف يوم الاحد 16 حزيران الجاري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بأن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك للدوائر الرسمية، ابتداءً من يوم الأحد 16 حزيران الجاري، ولغاية الخميس 20 حزيران، على أن يُستأنف الدوام الرسمي، يوم الأحد 23 حزيران".