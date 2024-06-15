2024-06-15 15:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلن نادي ميلوول الإنجليزي، السبت، وفاة حارس مرماه ماتيا ساركيتش عن عمر 26 عاما. ولم يكشف النادي المنافس في الدرجة الثانية عن مزيد من التفاصيل بشأن الوفاة الصادمة. وتعرض ساركيتش لوعكة صحية أثناء وجوده في عطلة دولية مع منتخب الجبل الأسود، وذكرت صحيفة “فيستي” المحلية أنه توفي في شقة في مدينة بودفا في ساعة مبكرة […]

ظهرت المقالة الموت يختطف حارسا دوليا بعد أيام من اختياره أفضل لاعب في المباراة أولاً على ايشان.