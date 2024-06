عبر إذاعة الناصرية.. معاون محافظ ذي قار يعلن عن خطة عيد الأضحى الخدمية

2024-06-15 15:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة، اليوم السبت، عن خطة خدمية متكاملة لتامين الخدمات الأساسية في المناطق الترفيهية خلال أيام عيد الأضحى المبارك .وقال احمد الحجامي في برنامج بثته إذاعة الناصرية ، ان “إدارة المحافظة تبنت خطة متكامل لتامين المتطلبات الخدمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وقد...

