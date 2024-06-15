مدرب كولومبيا: لسنا مرشحين للقب كوبا أمريكا

2024-06-15 15:42:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

صرح الأرجنتيني نيستور لورينزو، مدرب كولومبيا، أن فريقه ليس مرشحا للفوز ببطولة كوبا أمريكا، التي تنطلق يوم 20 من الشهر الجاري في الولايات المتحدة.

وقال لورينزو في مؤتمر صحفي قبل المباراة الودية السبت ضد بوليفيا في الولايات المتحدة، وهي الأخيرة قبل انطلاق البطولة: "لدينا أشياء كثيرة يجب تحسينها".

وزاد: "لسنا مثل المنتخبات المرشحة أو تلك التي فازت باللقب. لكن نريد أن نكون في تلك المجموعة، وعلينا أن نخوض مباراة تلو الأخرى، ونتحسن.. الحماس كبير داخل الفريق".

وقال لورينزو إن "هناك مستوى متكافئا للغاية في العديد من المراكز"، ولهذا السبب سيمنح دقائق ضد بوليفيا للاعبين الذين لم يلعبوا في المباراة التي فاز فيها فريقه على الولايات المتحدة (5-1).

وأوضح: "مباراة بوليفيا هي الأخيرة قبل كوبا أمريكا. إنها مباراة مهمة لمواصلة تعزيز الأفكار، وتصحيح الأخطاء وإعطاء دقائق للاعبين الذين يحتاجون للوصول بأفضل طريقة للمباراة الأولى في البطولة".

وتلعب كولومبيا ضمن المجموعة الرابعة وتخوض أول مباراة أمام باراجواي ثم تواجه بعدها كوستاريكا والبرازيل.