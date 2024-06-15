الدفاع المدني تكشف عن خطط اسناد متبادلة بين المحافظات خلال فترة العيد

2024-06-15 15:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن خطط اسناد متبادلة بين المحافظات خلال فترة عيد الاضحى المبارك.

وقال نؤاس صباح مدير شعبة العلاقات والاعلام للدفاع المدني لوكالة {الفرات نيوز}: "منذ ايام دخلت قوات الدفاع المدني بتنفيذ خطتها الخاصة بعيد الاضحى المبارك بشكل كامل لتامين المتنزهات والاسواق التجارية والمولاي وغيرها من خلال نشر فرق الدفاع المدني".

واضاف، ان "اادفاع المدني نشر خطة استباقية لنشر تعليمات وتوصيات وارشادات الدفاع المدني".

ولفت الى ان "عناصرنا ومفرازنا الموجودة كافية كما انه هنالك خطط اسناد متبادل بين المحافظات ايضا كما حصل في الحادث الاخير في محافظة النجف الاشرف وغيرها من المحافظات والخطط الاسنادية بين المحافظات والمراكز على حد سواء".