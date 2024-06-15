المجلس الأعلى للشباب يطلق استمارة المسابقة الوطنية لريادة الأعمال

2024-06-15 15:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أعلن المجلس الأعلى للشباب، اليوم السبت، عن اطلاق استمارة (المسابقة الوطنية لريادة الأعمال)، لاستهداف الأفكار الريادية والابتكارية للشباب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته {الفرات نيوز}، إن "المجلس الأعلى للشباب أطلق استمارة (المسابقة الوطنية لريادة الأعمال)، لاستهداف الأفكار الريادية والابتكارية للشباب".

وأضاف أنه "سيتم دعم (100) مشروع فائز ضمن هذه المسابقة بقرض قيمته مئة مليون دينار، من خلال مبادرة "ريادة ".