المجلس الأعلى للشباب يطلق استمارة (المسابقة الوطنية لريادة الأعمال)

2024-06-15 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن المجلس الأعلى للشباب، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، عن اطلاق استمارة تستهدف الأفكار الريادية والابتكارية للشباب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجلس الأعلى للشباب اطلق استمارة (المسابقة الوطنية لريادة الأعمال)، لاستهداف الأفكار الريادية والابتكارية للشباب".

وأضاف، أنه "سيتم دعم (100) مشروع فائز ضمن هذه المسابقة بقرض قيمته 100 مليون دينار، من خلال مبادرة (ريادة)".

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