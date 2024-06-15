بعد تألقه.. وفاة حارس مرمى نادي ميلوول الإنكليزي

2024-06-15 16:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي ميلوول الإنكليزي، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، وفاة حارس مرماه ماتيا ساركيتش عن عمر 26 عاما.

وذكر النادي في بيان، أن "حارس مرماه ماتيا ساركيتش توفي عن عمر 26 عاما"، مؤكدا ان "الجميع في النادي يرسلون حبهم وتعازيهم لعائلة ماتيا وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية".

وأضاف أنه "لن يدل بأي تعليق آخر في هذا الوقت ويطلب احترام خصوصية اللاعب عائلته".

من جانبها، نقلت صحيفة "فيستي"، أن "ساركيتش تعرض لوعكة صحية أثناء وجوده في عطلة دولية مع منتخب الجبل الأسود"، مبينة أنه "توفي داخل شقة في مدينة بودفا في ساعة مبكرة من صباح السبت".

وكانت آخر مباراة لساركيتش مع الجبل الأسود قبل 10 أيام، حيث خسر أمام بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، في ظهوره الدولي التاسع.

ورغم الخسارة، أنقذ ساركيتش 9 تسديدات خلال ودية بلجيكا، واختير أفضل لاعب في المباراة بفضل أدائه المتميز.

ولعب ساركيتش 33 مباراة مع ميلوول اللندني، منذ انضمامه من فريق ولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز في آب/ أغسطس الماضي.

ولعب في أكاديميات أندرلخت للشباب في بلجيكا ثم أستون فيلا في إنكلترا، وقضى 5 سنوات في فيلا قبل أن يغادر عام 2020 وينضم إلى ولفرهامبتون.

المصدر: وكالات