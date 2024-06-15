الأمن الوطني يضبط أكثر من 5 آلاف كابينة لبيع الإنترنت

2024-06-15 16:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، ضبط أكثر من (5) آلاف كابينة لبيع الإنترنيت مخالفة للضوابط في عموم المحافظات.

وقال الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بمعلومات استخبارية وميدانية وبالاشتراك مع وزارة الاتصالات، ضبطت مفارز جهاز الأمن الوطني (5073) كابينة مخالفة للضوابط تستخدم في بيع الإنترنيت ببغداد، و (296) كابينة في باقي محافظات البلاد خلال الشهرين الماضيين".

وأضاف، إن "مفارزنا، ضبطت أيضا بمحافظة كركوك جهاز نوع (ستار لنك) والذي يعد من الأجهزة المحظورة والممنوعة من التداول بسبب استخدامه لتهريب سعات الإنترنيت".

وأشار الى أن "عمليات الضبط جرت بعد استحصال الموافقات القضائية، فيما سُلمت جميع المضبوطات إلى وزارة الاتصالات".