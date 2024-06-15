وفاة عامل وإصابة اخر بعد سقوطهما من رافعة أثناء تنظيف زجاج بناية البنك المركزي

2024-06-15 16:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، بمصرع عامل واصابة آخر نتيجة سقوطهما من رافعة مسح الزجاج في بناية البنك المركزي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عاملا لقي مصرعه وأصيب آخر نتيجة سقوطهما من رافعة مسح الزجاج في بناية البنك المركزي الجديدة في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد".

وأضاف، إن "العامل المصاب حالته خطرة، كونه تعرض لكسر في الظهر".











