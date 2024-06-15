السوداني يوجه المالية بتمويل المشاريع في ذي قار بمبلغ 50 مليار دينار

2024-06-15 17:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، وزارة المالية بتمويل المشاريع في محافظة ذي قار بمبلغ 50 مليار دينار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، استقبل رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار محمد جواد الزيدي، واستمع خلال اللقاء، لشرح مفصل عن أبرز المشاريع المدرجة ضمن خطط الصندوق في المحافظة منذ تأسيسه، واستعراض المشاريع المنجزة والمتلكئة".

وبحسب البيان، وجه السوداني وزارة المالية بـ"تمويل المشاريع في المحافظة بمبلغ 50 مليار دينار، كما وجَّه بأن يكون العمل في المشاريع بواقع وجبتي عمل، وأن يتواجد استشاري متخصص لأعمال الصندوق".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة توظيف أموال الصندوق في مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية تتناسب مع حاجات المواطنين، وتوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة، وبما يتطابق مع أولويات البرنامج الحكومي"، وفقا للبيان.