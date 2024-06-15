2024-06-15 17:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشتكي أهالي السليمانية كبقية المدن في اقليم كوردستان وباقي اجزاء العراق من ارتفاع أسعار الخروف، الذي وصل الى أكثر من 400 الف دينار نحو (300 دولار أمريكي)، لكن ذلك لم يمنعهم من شراء اضحية العيد والتي يحرص المسلمون في العالم عليها.

وبلغ سعر الخروف الصغير الذي تخطى عمره ستة أشهر، وهو الحد الأدنى لعمر الأضحية، حدود 250 ألف دينار (نحو 170 دولاراً)، فيما بلغ سعر الكبش الكبير 500 ألف دينار (نحو 340 دولاراً).

يقول محمد وهو رب أسرة في الخمسينيات من عمره من مدينة السليمانية في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز، "إذا كان سعر الخروف الذي يزن 25 كيلوغراما نحو 240 ألف دينار، فهذا معناه أني سأشتري لحمه بأكثر من تسعة آلاف دينار للكيلوغرام مع الصوف والملحقات الأخرى، مؤكدا ان "الأسعار ارتفعت كثيرا مقارنة بالعام الماضي حيث يتجاوز كيلو غرام اللحم قبل ذبحه أكثر من 9:250 آلاف دينار وهذا أكثر بكثير من العام الماضي".

فيما يؤكد آري احمد وهو احد باعة الماشية في هذا السوق لوكالة شفق نيوز، ان "الإقبال هذا اليوم على شراء الأضحية جيد جدا فالناس يحاولون شراء الأضحية هذا اليوم لأن يوم غد سيكون الأمر أصعب عليهم".

وأضاف أن "الأسعار ارتفعت هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنحو 100 الف دينار عن كل أضحية بسبب ارتفاع تكاليف تربية الحيوانات والضرائب والرسوم التي تجبى من مربي الاغنام".

فيما طالب الدكتور شالاو عارف مدير مسلخ السليمانية في تصريح لوكالة شفق نيوز، المواطنين بالالتزام بالضوابط والتعليمات الحكومية الخاصة بذبح الأضاحي في الأماكن الرسمية وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والمجتمع.

وأشار إلى أن "وعي المواطنين يزداد عاما بعد آخر في هذا الموضوع والكل حريص على صحة المجتمع وتطبيق الضوابط الصحية الخاصة بذبح الأضاحي".

وأصدرت اللجنة الأمنية العليا في محافظة السليمانية ، تعليمات وإجراءات جديدة خاصة بايام عيد الاضحى المبارك، فيما منعت ذبح المواشي والأضاحي خارج المجازر الرسمية.