قبل عطلة العيد .. أسعار الدولار تغلق على انخفاض في بغداد و اربيل

2024-06-15 17:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم السبت، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 147150 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا فقد بلغ سعر البيع 146950 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145850 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.