رئيس الوزراء يوجه وزارة المالية بتمويل المشاريع في ذي قار بمبلغ 50 مليار دينار

2024-06-15 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزارة المالية بتمويل المشاريع في محافظة ذي قار بمبلغ 50 مليار دينار.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار محمد جواد الزيدي".وأضاف البيان، أن "السوداني استمع- خلال اللقاء- إلى شرح مفصل عن أبرز المشاريع المدرجة ضمن خطط الصندوق في المحافظة منذ تأسيسه، واستعراض المشاريع المنجزة والمتلكئة".وتابع البيان، أن "السوداني وجه وزارة المالية بتمويل المشاريع في المحافظة بمبلغ 50 مليار دينار، كما وجَّه بأن يكون العمل في المشاريع بواقع وجبتي عمل، وأن يتواجد استشاري متخصص لأعمال الصندوق".وواصل البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة توظيف أموال الصندوق في مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية تتناسب مع حاجات المواطنين، وتوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة، وبما يتطابق مع أولويات البرنامج الحكومي".