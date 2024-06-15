الأمن الوطني يضبط أكثر من 5 آلاف كابينة مخالفة لبيع الإنترنيت في عموم المحافظات

2024-06-15 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، ضبط أكثر من 5 آلاف كابينة مخالفة لبيع الإنترنت في عموم المحافظات.وذكر الجهاز في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بمعلومات استخبارية وميدانية وبالاشتراك مع وزارة الاتصالات، ضبطت مفارز جهاز الأمن الوطني (5073) كابينة مخالفة للضوابط، تستخدم في بيع الإنترنت ببغداد، و(296) كابينة في باقي محافظات البلاد خلال الشهرين الماضيين".وأضاف البيان: أنه "ومن جانب آخر ضبطت مفارزنا بمحافظة كركوك، جهاز نوع (ستار لنك) والذي يعد من الأجهزة المحظورة والممنوعة من التداول؛ بسبب استخدامه لتهريب سعات الإنترنت".وتابع، أن "عمليات الضبط جرت بعد استحصال الموافقات القضائية، فيما سُلمت جميع المضبوطات إلى وزارة الاتصالات".