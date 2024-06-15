رئيس شبكة الإعلام يقدم التهاني بعيد الصحافة العراقية

2024-06-15 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم السبت، التهاني إلى نقابة الصحفيين في الذكرى 155 لعيد الصحافة العراقية.جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس شبكة الإعلام العراقي إلى مقر نقابة الصحفيين وقدم باقة ورد بمناسبة الذكرى (155) لعيد الصحافة العراقية.وثمن حمادي الجهود والتضحيات التي قدمتها الأسرة الصحفية في العراق في مختلف الميادين، مشيداً بالأداء المتميز للصحفيين العراقيين، الذين أثبتوا شجاعة فائقة وهم يؤدون مهامهم في جميع الميادين، بشجاعة ومهنية عالية.