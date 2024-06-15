2024-06-15 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم السبت، أن عدد الحجاج خلال الموسم الحالي بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج وحاجة.وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ (1,833,164) حاجًّا، منهم (1,611,310) حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (221,854) حاجا من المواطنين والمقيمين".وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام، أن "عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (958,137) حاجا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (875,027) حاجَّة".وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، فقد أوضحت الهيئة، أن "نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت (22.3%)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت (63.3%)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (11.3%)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (3.2%)".وأضافت، أنه "قد وصل (1,546,345) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,251) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (4,714) حاجًّا".وذكرت، أنها "اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1445هـ / 2024م على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، وتتمثل في جميع البيانات السجليَّة للجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن؛ إذ يُعْتَمَد على السجلات الإدارية لهذه الجهات لتوفير بيانات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي المتّبَع في الأعوام الثلاثة الماضية".وإشارت إلى، أن "نشـرة إحصـاءات الحـج أوضحت إجمالي أعداد الحجاج، وتوزيعهم حسب الجنس والجنسية وطريقة القدوم"، لافتة إلى، أن "الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتنفذ الأعمال الإحصائية كافة، وتشرف فنيًّا على القطاع الإحصائي، إضافة إلى تصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية".وتابعت، أنه "وبهذه المناسبة رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري باسمه وباسم منسوبي الهيئة كافة، الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما تم توفيره من جميع سبل الراحة لضيوف الرحمن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفق جميع الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدماتٍ مميزةٍ لحجاج بيت الله الحرام، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، ويعيدهم إلى أهلهم وديارهم وأوطانهم سالمين غانمين".