النجف الأشرف: خطة العيد لن تتضمن قطوعات داخل المدينة

2024-06-15 18:30:02 - المصدر: واع

واع - النجف الأشرف - حيدر فرمانكشفت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، تفاصيل خطتها الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنها لن تتضمن قطوعات داخل المدينة وأمنت بادية المحافظة.وقال مسؤول العلاقات والإعلام في قيادة شرطة المحافظة العقيد مفيد سالم الطاهر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناء على توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتوفير الحماية والأمن للمواطنين الكرام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعدت قيادة شرطة المحافظة خطتها الأمنية الخاصة بهذه المناسبة".وأضاف الطاهر، ان "الخطة تضمنت تقسيم المحافظة إلى عدة أطواق أمنية وخدمية، من خلال توفير الحماية لدور العبادة والأماكن المقدسة في المدينة القديمة والكوفة والتركيز على الأماكن الترفيهية ومقبرة وادي السلام، التي يفد إليها الزائرون من مختلف المحافظات، ومن خارج العراق".وأكد الطاهر، "عدم وجود أي قطوعات في الطرق، والاعتماد على الجانب الخدمي"، مؤكدا في الوقت نفسه، "تأمين بادية النجف من خلال العمليات الاستباقية قبل انطلاق الخطة الأمنية".