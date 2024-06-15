حسين يصل إلى سويسرا للمشاركة بقمة "السلام في أوكرانيا"

2024-06-15 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الخارجية، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، مشاركة العراق في قمة "السلام في أوكرانيا" المنعقد في مدينة لوتسيرن السويسرية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى سويسرا للمشاركة في قمة السلام بأوكرانيا، وأدلى بتصريح صحفي للمنصة الرسمية لمؤتمر قمة السلام في أوكرانيا المنعقد في مدينة لوتسيرن السويسرية، حيث شكر الحكومة السويسرية على استضافتها لمؤتمر السلام بشأن أوكرانيا وعلى مبادراتها الفعّالة لحل النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد الوزير "موقف العراق الثابت والواضح، والذي عبر عنه منذ بداية الصراع، والمتمثل في الدعوة إلى الحوار وحل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية".

وأشار إلى أن "الحرب الروسية الأوكرانية تشكل تهديدًا عالميًا يتجاوز حدود أوروبا. ولتحقيق سلام دائم، يجب إشراك جميع أطراف النزاع، وهذا هو النهج الذي يدعمه العراق. كصديق لكل من روسيا وأوكرانيا، إذ يسعى العراق، بالتعاون والتنسيق مع الدول الصديقة، لدعم أي مبادرة للسلام تهدف إلى إيجاد حل حقيقي ودائم للصراع".