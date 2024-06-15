تقرير: برشلونة منع فريق السيدات من تبادل القمصان بسبب الأزمة الاقتصادية

2024-06-15 18:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم السبت، عن قيام إدارة نادي برشلونة بمنع لاعبات فريق السيدات من تبادل القمصان خلال المباريات، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكاتالوني.

وبحسب "ماركا"، استغرب فريق شيفاس غوادالاخارا للسيدات من رفض لاعبات برشلونة لطلب تبادل القمصان بعد نهاية المباراة، يوم الجمعة، وفاز فريق النادي الكاتالوني بجميع المباريات الثلاث في البطولة الودية بالمكسيك التي لعبت خلال فترة ما قبل الموسم، ضد كلوب أميركا وتيغريس، لكن الحفل الختامي شابه خيبة أمل لاعبات شيفاس غوادالاخارا المكسيكي، ليس بسبب الهزيمة بل لأنهن لم يتمكن من تبادل القمصان مع بطلات دوري أبطال أوروبا.

وعقب نهاية المباراة اتجه فريق شيفاس غوادالاخارا إلى لاعبات النادي الكاتالوني لتبادل القمصان، كما جرت العادة، لكن نجمات برشلونة اعتذرن.

وأضافت الصحيفة: السبب وراء عدم تمكن بطلات الدوري والكأس وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا، من تبادل القمصان مع المنافسين، هو أن لديهم عدد محدود جدا من الأطقم، وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها لاعبات برشلونة هذا الوضع.

وزاد التقرير: يعاني فريق برشلونة النسائي، على الرغم من كونه فريقا بطلا، من سلسلة من القيود الناتجة عن إجراءات التقشف التي تنفذها المؤسسة والتي تؤثر على جميع الأقسام والإدارات.