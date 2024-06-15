النقل العراقية تكشف لشفق نيوز عن خطة عيد الأضحى والتفويج العكسي للحجاج

2024-06-15 18:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم السبت، استنفار جهودها كافة لتنظيم حركة النقل الخاص وضبط الأسعار خلال أيام عيد الأضحى، إلى جانب الاستعداد للتفويج العكسي للحجاج جواً وبراً لإعادتهم إلى أرض الوطن بعد انتهاء مراسم الحج.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النقل أعدت خطة متكاملة فيما يخص أيام عيد الأضحى وكذلك بعد انتهاء مراسم الحج وإعادة الحجاج إلى أرض الوطن".

وأوضح، "أما ما يخص خطة العيد، فإن الشركة العامة للنقل الخاص وضعت خطة محكمة لغرض تنظيم حركة النقل في أيام عيد الأضحى وتم الإيعاز إلى أقسام الشركة الميدانية بالاستنفار ومتابعة حركة المواطنين، والتركيز على المحافظات والمدن التي تتواجد فيها المراقد المقدسة في كربلاء والنجف وسامراء والكاظمية، كما تمت تهيئة المرائب واستعداد موظفي الشركة في تلك المحافظات والمدن لتسهيل عملية نقل المواطنين، بالإضافة إلى تنظيم الخدمات التي تساعد في توفير الراحة للمواطن عند السفر".

وأضاف الصافي، "كما سيكون هناك توزيع للجان لضبط أسعار النقل حسب الأسعار المعمول بها والمتعارف عليها محلياً وكذلك لدى الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، وستكون هناك لجان موزعة لمنع النقل الجائر واستغلال المواطنين في عملية النقل الخاص، وهناك 29 خطاً في بغداد تعمل على نقل المواطنين في أياد العيد وما بعده، وتم استنفار الجهود كافة في قضية المسافرين والوفود (النقل الجماعي)".

وعن التفويج العكسي للحجاج، ذكر الصافي، أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية هيأت المستلزمات كافة والطائرات لنقل الحجاج إلى أرض الوطن بعد انتهاء مراسم الحج، حيث هناك أكثر من 19 ألف حاج سيتم نقله جواً إلى أرض الوطن، كما هناك أكثر من 24 باصاً لنقل الحجاج براً من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن بالتعاون مع القوات الأمنية والحشد الشعبي".