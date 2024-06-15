شرطة صلاح الدين: خطة متكاملة من عدة محاور لتأمين أجواء عيد الأضحى

2024-06-15 19:12:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكدت قيادة الشرطة في محافظة صلاح الدين ، إعداد خطة متكاملة من عدة محاور لتأمين أجواء عيد الأضحى المبارك.وقال قائد الشرطة في محافظة صلاح الدين اللواء قنديل خليل محمد الجبوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، تم إعداد الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك"، مبينا،، أن "الخطة ستكون متكاملة ومن عدة محاور وتتضمن تنفيذ ممارسات أمنية في جميع أنحاء المحافظة وتأمين حماية الجوامع والمساجد والحسينيات ومتابعة الأسواق للحد من بيع الألعاب النارية بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة في محافظة صلاح الدين".وأضاف، أن "الخطة تتضمن أيضاً تأمين حماية المتنزهات والأماكن الترفيهية والأماكن العامة، ونشر الدوريات ومفارز( k9 ) ومفارز مكافحة المتفجرات بالاشتراك مع الوكالات الأمنية في عموم أقضية المحافظة"، منبها إلى، "التأكيد على جميع السيطرات القيام بالتفتيش الدقيق على الأشخاص والعجلات، والتأكيد على قسم الشرطة النهرية بتسيير الدوريات في حوض نهر دجلة؛ لتجنب حالات الغرق".