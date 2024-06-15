نيجيرفان بارزاني يهنئ الكوردستانيين والعراقيين بعيد الاضحى: عيد خير وسعادة

2024-06-15 19:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنّأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت، اهالي اقليم كوردستان والعراق بعيد الاضحى.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أهنئ بحرارة جميع مواطني كوردستان الأحبة والمسلمين كافة في العراق والعالم. وأرجو أن يكون عيد الخير والسعادة للجميع وأن يصبح مبعثاً للأمان والطمأنينة، راجياً للجميع السلامة وعطلة هنيئة".

وأضاف "لنجدد في هذه المناسبة مفاهيم ومعاني العيد المتمثلة في إبراء الذمم والمسامحة والمصالحة في حياتنا اليومية وعلاقاتنا ونفتح صفحة جديدة مزدانة بالاحترام والمحبة وحسن النية وروح التعاون فيما بيننا، ليحمي الله وطننا وشعبنا. عيد مبارك للجميع وكل عام وأنتم بخير".