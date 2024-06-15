2024-06-15 19:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب منتخب سويسرا لكرة القدم، على نظيره المجرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم السبت، على ملعب راين إينرجي ستاديون، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة فى ألمانيا حتى 14 يوليو المقبل.

‎وحقق دومينيك سوبوسلاي، قائد منتخب المجر، ونجم خط وسط فريق ليفربول، رقماً مميزاً باعتباره أصغر قائد في تاريخ كأس أمم أوروبا، عن عمر 23 عاماً و7 أشهر و21 يوماً، بعدما حمل شارة قيادة المجر.

‎وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب المجري، في تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الأول عن طريق اللاعب بارناباس فارجا، في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

‎واختتم بريل إيمبولو، ثلاثية منتخب سويسرا، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.