رئيس الجمهورية ونظيره الاردني يؤكدان أهمية دعم الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة

2024-06-15 19:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

تلقى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت 15 حزيران 2024، من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وخلال الاتصال، تبادل فخامة الرئيس وجلالة الملك التهاني والتبريكات ، وابتهلا لله تعالى بأن تعود هذه المناسبة على جميع شعوب المنطقة بالخير والأمان والسلام.

كما جرى بحث العلاقات بين البلدين، والتأكيد على الحرص من أجل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه، ويرسخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وتطرق فخامة الرئيس وجلالة الملك إلى الأوضاع في فلسطين، مؤكدين ضرورة وقف القصف والانتهاكات التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأهمية دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.