وزير الخارجية يؤكد دعم العراق لأي مبادرة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا

2024-06-15 19:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، دعم العراق لأي مبادرة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.وذكر بيان لوزارة الخارجية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وخلال مؤتمر قمة السلام في أوكرانيا المنعقد في مدينة لوتسيرن السويسرية، شكر الحكومة السويسرية على استضافتها لمؤتمر السلام بشأن أوكرانيا، وعلى مبادراتها الفعّالة لحل النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا".وأكد الوزير، "موقف العراق الثابت والواضح، والذي عبر عنه منذ بداية الصراع، والمتمثل في الدعوة إلى الحوار وحل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية"، مشيرا إلى، أن "الحرب الروسية الأوكرانية تشكل تهديدًا عالميًا يتجاوز حدود أوروبا"، مبينا، أنه "لتحقيق سلام دائم يجب إشراك جميع أطراف النزاع، وهذا هو النهج الذي يدعمه العراق، كصديق لكل من روسيا وأوكرانيا".وتابع، أن "العراق يسعى- بالتعاون والتنسيق مع الدول الصديقة- لدعم أي مبادرة للسلام تهدف إلى إيجاد حل حقيقي ودائم للصراع".