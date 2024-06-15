النقل تكشف عن خطتها لعيد الأضحى والتفويج العكسي لحجاج بيت الله

2024-06-15 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميكشفت وزارة النقل، اليوم السبت، عن خطتها الخاصة بعيد الأضحى والتفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام.وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص والشركة العامة لإدارة المسافرين التابعتين للوزارة أعدتا خطتين لعيد الأضحى المبارك والتفويج العكسي لضيوف الرحمن من الديار المقدسة إلى أرض الوطن".وأضاف، أن "الوزارة أعدت خطة محكمة لتنظيم حركة النقل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم الإيعاز إلى أقسام الشركة الميدانية كافة للاستنفار ومتابعة حركة نقل المواطنين، والتركيز على المحافظات التي يقصدها الزائرون ككربلاء المقدسة والنجف الأشرف ومدينة الكاظمية وسامراء وغيرها".وأشار إلى، أن "هنالك استنفارا تاما لكوادر الوزارة في بغداد والمحافظات لتنظيم السير والسيطرة على الأسعار المحددة في المرائب"، موضحا، أنه "سيتم تفعيل خطوط النقل الجماعي أيام عيد الأضحى وفق توقيتات زمنية من الثامنة صباحا وإلى الرابعة مساء".وبشأن عمليات التفويج العكسي لضيوف الرحمن، وأوضح الصافي، أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية على استعداد كامل بكل طاقتها لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن مع انتهاء مراسم الحج حيث سيتم توفير أكثر من 3 طائرات واسعة لإعادة الحجاج من الديار المقدسة إلى أرض الوطن"، لافتا إلى، أن "الشركة العامة للمسافرين والوفود ستوفر 24 باصا لتفويج الحجاج من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن".وتابع، أن "وزارة النقل تعمل على إنجاح عملية التفويج العكسي، بعد أن تمكنت من تفويج أكثر من 24 ألف حاج جوا و أكثر من 18 ألف حاج برا".