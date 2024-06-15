زاخو يخطف ثلاث نقاط ثمينة من القوة الجوية

2024-06-15 20:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق زاخو على ضيفه فريق القوة الجوية 1-0 في آخر المباريات المؤجلة من الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب زاخو، عند الساعة السادسة عصرا .

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف دون رد للجوية جاء عن طريق امجد عطوان في الدقيقة 33.

وشهد اللقاء توقف في النقل التلفزيوني بعد الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء بسبب حدوث حريق ادى لخلل في كهرباء ملعب زاخو ليعود البث بعد مدة من استمراره بعد تصليح العطل.