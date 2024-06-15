2024-06-15 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، تمكنها وبوقت قياسي من القبض على متهم قتل شقيقه بـ"الكلاشنكوف" ولاذ بالفرار.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد ورود معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة مدينة الصدر، على الفور تم التوجه من قبل مفارز قيادة شرطة بغداد/ الرصافة المتمثلة بقسم شرطة الصدر الأول ومركز شرطة الرافدين، إلى مكان الحادث ليتم تشكيل فريق عمل مختص".

وأضافت، إنه "تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة والتعمق بالتحقيق وتبين قيام الجاني بقتل شقيقة بعدة إطلاقات نارية من سلاح نوع بندقية (كلاشنيكوف) ولاذ بالفرار".

وأشارت الى أنه "تم إلقاء القبض على منفذ الجريمة بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة بعد نصب كمين محكم له، ليتم إيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".