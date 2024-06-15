الصحة توجه وصايا للمواطنين مع حلول العيد وتحذر من ممارسات خاطئة

2024-06-15 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجهت وزارة الصحة، اليوم السبت، وصايا خاصة بالمواطنين مع حلول عيد الأضحى، وفيما حذرت من شراء اللحوم من المحال غير المجازة خشية الإصابة بالحمى النزفية، وجهت رسالة للأهالي بخصوص استخدام الأطفال والمراهقين للألعاب النارية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة تؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية، وتوصي المواطنين بأهمية شراء اللحوم وذبح الأضحيات من قبل محال الجزارة المجازة وأيضاً الانتباه إلى أعراض الحمى النزفية".وأضاف، أن "الأعراض تتضمن ارتفاع الحرارة والصداع ومن ثم النزف تحت الجلد"، مشيراً إلى، أن "من الواجب مراجعة المؤسسات الصحية بشكل فوري ومبكر لتجنب المضاعفات وتلقي البروتوكول العلاجي الذي توفره الوزارة كونه أثبت فعاليته".وطالب البدر الجهات المعنية بضرورة محاسبة حالات الجزر العشوائي كونها من مسببات انتقال المرض.كما حذر المتحدث باسم وزارة الصحة الأهالي من حالات استخدام الألعاب النارية وألعاب مسدسات "الصجم" من قبل الأطفال والمراهقين، مشيراً إلى، أن "هذين الأمرين يتسببان بإصابات خطيرة في العين والوجه ويحدثان حروقا في الجسم".