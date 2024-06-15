رئيس الجمهورية يتلقى التهاني والتبريكات من الرؤساء والملوك بحلول عيد الأضحى المبارك

2024-06-15 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، التهاني والتبريكات من الرؤساء والملوك بحلول عيد الأضحى المبارك.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بحلول عيد الأضحى المبارك"، لافتة إلى، أن "الرئيس تبادل ونظيره التونسي التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربين عن أمنياتهما للشعبين العراقي والتونسي بالتقدم والازدهار".وأضافت، أن "رئيس الجمهورية ثمن قرار تونس الخاص برفع التأشيرة عن دخول العراقيين إلى الأراضي التونسية"، مؤكدا، أن "هذا القرار سيسهم في تعزيز العلاقات بين العراق وتونس ويشجع التبادل السياحي والتجاري بين البلدين".وتابعت، أن "الاتصال الهاتفي، تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتم التأكيد على أهمية توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".ولفتت إلى، أن "رشيد تلقى اتصالاً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بحلول عيد الأضحى المبارك"، مبينة، أنه "تبادل الرئيس والملك التهاني والتبريكات، وابتهلا لله تعالى بأن تعود هذه المناسبة على جميع شعوب المنطقة بالخير والأمان والسلام".وبينت، أنه "جرى بحث العلاقات بين البلدين، والتأكيد على الحرص من أجل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه، ويرسخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة"، مشيرة إلى، أنه "تطرق الرئيس والملك إلى الأوضاع في فلسطين، مؤكدين ضرورة وقف القصف والانتهاكات التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأهمية دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني".وتابعت، أن "رئيس الجمهورية، تلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح بحلول عيد الأضحى المبارك"،وأوضحت، أن "الرئيس هنّأ أمير الكويت بحلول العيد السعيد، متمنيا دوام التقدم والازدهار إلى الشعب الكويتي الشقيق، فيما هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس الجمهورية، معربا عن أمنياته بالأمن والاستقرار والازدهار إلى الشعب العراقي الشقيق".وأشارت إلى، أنه "تم خلال الاتصال الهاتفي، التأكيد على العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأهمية العمل على تنميتها وتعزيزها ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".