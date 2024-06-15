رئيس الجمهورية يثمن قرار تونس الخاص برفع التأشيرة عن دخول العراقيين إلى أراضيها

2024-06-15 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعثمن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، قرار تونس الخاص برفع التأشيرة عن دخول العراقيين إلى أراضيها.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بحلول عيد الأضحى المبارك"، لافتة إلى، أن "الرئيس تبادل ونظيره التونسي التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربين عن أمنياتهما للشعبين العراقي والتونسي بالتقدم والازدهار".وأضافت، أن "رئيس الجمهورية ثمن قرار تونس الخاص برفع التأشيرة عن دخول العراقيين إلى الأراضي التونسية"، مؤكدا، أن "هذا القرار سيسهم في تعزيز العلاقات بين العراق وتونس ويشجع التبادل السياحي والتجاري بين البلدين".وتابعت، أن "الاتصال الهاتفي، تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتم التأكيد على أهمية توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".