"إرث أكلات العيد": مات في المدينة ولا يزال "يشيخ" في القرى.. ماذا عن بغداد؟

2024-06-15 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث في الشأن الاجتماعي فالح القريشي، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، ان العاصمة العراقية بغداد مازالت تحافظ على إرث الأكلات في أيام الأعياد.

وقال القريشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "رغم الحداثة والتطور في كل شيء، مازالت العاصمة بغداد تحتفظ بإرث الأكلات خلال أيام الأعياد، وعلى راسها الفطور بـ (الكاهي والكيمر والعسل)، إضافة الى صناعة الـ (الكليجة)، فهذه تعتبر ابرز أكلات الأعياد لدى البغداديين".

وبين، انه "بكل تأكيد فأن الأكلات في الأعياد تختلف من محافظة الى أخرى، فكل محافظة لديها اكلة خاصة بها في صباح العيد، فهناك محافظات تفطر بأكلات دسمة".

وأضاف الباحث في الشأن الاجتماعي ان "الظواهر التراثية للبغداديين مازالت خلال أيام الأعياد، عبر الذهاب صباحا الى المساجد، ثم تبادل الزيارات ما بين "الجيران" صباحاً ومساءً تكون هناك زيارات متبادلة ما بين الاهل والاقارب، فهذه الظواهر مازال اهل بغداد يحافظون عليها، رغم كل التطور والحداثة في الحياة".

وعلى النقيض من ذلك، يرى مختصون ان الاحتفاظ بالإرث ولاسيما فيما يتعلق بالاعياد، مات بشكل كبير في المدن ويقتصر امر الحفاظ عليه وممارسته على الأرياف والقرى والمدن القديمة من بينها الزبير في البصرة او بعض مدن كردستان.