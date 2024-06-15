2024-06-15 21:42:06 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وزارة الداخلية عن إحصائية رسمية جديدة، تخص حالات العنف الأسري في العراق، في وقت يشير فيه مراقبون إلى أن الإحصائيات الرسمية لا تشير إلى الواقع الفعلي. وفي تصريح صحفي، تابعته “إيشان”، قال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، إن هناك “ما يقارب 14 ألف دعوى رسمية للعنف الأسري خلال النصف الأول من […]

ظهرت المقالة العنف الأسري يتفاقم.. من ينقذ الأطفال والنساء من “وحوش المنازل”؟ أولاً على ايشان.