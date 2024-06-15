2024-06-15 21:42:06 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مدير شركة عشتار محمد هيجل، اليوم السبت، بأن خللاً فنياً قد يوقف مباراة زاخو والجوية في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق. وقال هيجل في تدوينة له تابعتها منصة “إيشان”، إن “خللاً في كهرباء حدث أثناء مباراة المادي مع الجوية”. وأضاف، أنه “سيتم وقف بث المباراة بعد لحظات، وإذا ما استمر الخلل قد يصار […]

ظهرت المقالة أنباء عن حريق داخل غرفة كهرباء ملعب زاخو أثناء مباراة النادي مع الجوية أولاً على ايشان.