2024-06-15 21:42:06 - المصدر: منصة إيشان

ردت حركة النجباء التي يتزعمها أكرم الكعبي، على التصريحات التي أدلت بها السفيرة الأمريكية الجديدة في العراق تريسي جاكوبسون. وعبر رئيس المجلس السياسي للنجباء، علي الأسدي، جاء رد الحركة في منشور له على منصة “إكس” على تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة في العراق، التي أدلت بها خلال جلسة الكونغرس. وأفاد الأسدي قائلاً: “لم نلحظ جديدًا في […]

ظهرت المقالة حركة الكعبي رداً على تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة: “الأيام بيننا” أولاً على ايشان.