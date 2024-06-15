يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة، فيما تتصاعد حدة التوتر على الحدود اللبنانية، وتتفاقم الأوضاع في اليمن

2024-06-15 21:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

واصل الجيش الإسرائيلي يوم السبت قصفه المدفعي وغاراته الجوية على قطاع غزة، حيث تسببت الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ أكثر من ثمانية أشهر في تأجيج التوتر على الحدود اللبنانية وفي البحر الأحمر في الأيام الأخيرة. في الوقت ذاته، تتلاشى الآمال بتحقيق هدنة استنادًا إلى الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسبوعين، نتيجة تباعد المواقف بين الطرفين. ميدانيًا، تستمر عمليات القصف والمعارك بين الجنود الإسرائيليين والمقاتلين الفلسطينيين، حيث أفاد سكان يوم السبت بوقوعها خاصة في رفح والمنطقة المحيطة بهذه المدينة الكبيرة التي أظهرت صور فرانس برس شوارعها مقفرة. أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع