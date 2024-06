2024-06-15 21:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد شهود عيان بقيام كلاب سائبة بمهاجمة عدد من الأطفال في حي أور وسط مدينة الناصرية، الامر الذي تسبب بإصابات متفاوتة بين الأطفال. وبحسب الشهود الذين تحدثوا لشبكة اخبار الناصرية فقد تم نقل الأطفال المصابين على الفور إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج اللازم، فيما أكد الشهود أن...

