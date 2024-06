بلدية الناصرية: اربع “شفتات“ تواصل تنظيف شارع النيل رغم ارتفاع درجات الحرارة

2024-06-15 21:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تواصل كوادر بلدية الناصرية جهودها في تنظيف الشوارع ورفع النفايات رغم ارتفاع درجات الحرارة القاسية التي تشهدها المدينة هذه الأيام. واكد بيان لشبكة اخبار الناصرية كوادرها تعمل بأربع شفتات لتنظيف شارع النيل وشارع إبراهيم الخليل، حيث يتم رفع النفايات وتنظيف الأرصفة وغسل الشوارع. وتدعو البلدية المواطنين وأصحاب المحال...

