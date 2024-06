2024-06-15 21:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، محافظ ذي قار السيد مرتضى الإبراهيمي، ورئيس مجلس المحافظة السيد عبد الباقي العمري. وشهد اللقاء استعراض أبرز الخطط والمشاريع الخدمية المهمة التي تُنفذ في المحافظة، والتي تلبي تطلعات المواطنين وتصبّ في أهداف وأولويات البرنامج الحكومي نحو تحقيق التنمية وتوفير...

The post السوداني يستقبل محافظ ورئيس مجلس ذي قار ويوجه بارسال لجنة مختصة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للمحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.