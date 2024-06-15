إسبانيا تفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة في يورو 2024

2024-06-15 22:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتمكن منتخب إسبانيا، اليوم السبت، من الفوز على نظيره كرواتيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي ببرلين في الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس الأمم الأوروبية - يورو 2024.وجاء هدف إسبانيا الأول عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 30، وبعدها بأقل من دقيقتين سجل فابيان رويز الهدف الثاني، فيما سجل داني كارفاخال الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بصناعة رائعة من لامين يامال، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لصالح الإسبان.وأهدر المنتخب الكرواتي ركلة جزاء عن طريق برونو بيتكوفيتش بعد أن تصدى لها أوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا في الدقيقة 80.