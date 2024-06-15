التربية تنشر الجدول الجديد للامتحانات المهنية
2024-06-15 22:24:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة التربية، عن الجدول الجديد للامتحانات المهنية العامة بعد تضمينه عطلة عيد الغدير.
وذكر بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة للتعليم المهني نشرت الجدول الجديد للامتحانات المهنية العامة (الدور الاول) للعام الدراسي (2023-2024) بعد تضمينه عطلة عيد الغدير ".
أعلنت وزارة التربية، عن الجدول الجديد للامتحانات المهنية العامة بعد تضمينه عطلة عيد الغدير.
وذكر بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة للتعليم المهني نشرت الجدول الجديد للامتحانات المهنية العامة (الدور الاول) للعام الدراسي (2023-2024) بعد تضمينه عطلة عيد الغدير ".