رئيس الجمهورية يبارك للشعب العراقي والمسلمين في العالم بحلول عيد الأضحى المبارك

2024-06-15 23:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبارك رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، للشعب العراقي والمسلمين في العالم حلول عيد الأضحى المبارك.وقال رشيد في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات الى الشعب العراقي والمسلمين في العالم اجمع، متمنياً عيداً سعيداً يعمه الامن والسلام لبلدنا وأبناء شعبنا وجميع شعوب المنطقة".وأضاف: "نؤكد بهذه المناسبة الطيبة على ترسيخ قيم التآخي والتكاتف والتعاون بين أبناء الوطن الواحد ومواصلة الطريق نحو بناء مستقبل مزدهر لبلدنا يعيش فيه جميع المواطنين بأمن وتقدم وازدهار".