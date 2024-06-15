إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الطوز

2024-06-15 23:18:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأفاد مدير شرطة قضاء الطوز العميد حسين علي، باصابة شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة داخل حاوية نفايات في القضاء شرقي محافظة صلاح الدين .وقال علي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عبوة ناسفة داخل حاوية نفايات في قضاء الطوز انفجرت مساء اليوم مما ادى الى اصابة شخصين بجروح خفيفة وتضرر عجلة".