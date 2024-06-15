تصل "للعنف الجنسي".. انتهاكات خطيرة في السجون العراقية وبيئة لصناعة المافيات- عاجل

2024-06-15 23:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف السياسي والنائب السابق في البرلمان العراقي مثال الالوسي، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، عن وجود انتهاكات خطيرة ترتكب داخل السجون العراقية، تصل الى حد "الاعتداء الجنسي".

وقال الالوسي لـ"بغداد اليوم" ان "معظم السجون العراقية تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منها التعذيب والعنف ضد السجناء وبعض الأحيان تصل الامور حتى للاعتداءات الجنسية في ظل عجز الجهات الحكومية المختصة ايقاف تلك الانتهاكات رغم الشكاوى المتكررة التي تقدم لهم بشكل شبه يومي".

وأضاف ان "هناك مافيات خطيرة وكبيرة اصبحت تدير اعمالها وهي بداخل السجن واصبحت تلك المافيات تجند بعض السجناء لديها ليقوم ببعض الجرائم وخاصة المتعلقة بتجارة المخدرات بعد خروجهم من السجن".

واكد النائب السابق ان "معظم السجون أصبحت بيئة لصناعة المجرمين والمافيات بسبب ما يتعرض له السجناء من انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل كبير وخطير ولهذا على المنظمات الحقوقية الدولية التدخل لإيقاف تلك الانتهاكات".

وفي وقت سابق، كشف تقرير للامم المتحدة، والذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 أبريل 2021، ان حوالي نصف المعتقلين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب بهدف انتزاع الاعترافات، فيما أوضح التقرير أن أساليب الاعتداء تشمل "الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والوضعيات المجهدة، والخنق، فضلا عن وقوع أعمال عنف جنسي وأشار بعض المحتجزين إلى معاملة "لا يستطيعون التحدث عنها".

وكانت زوجة خلية داعش ابو بكر البغدادي، قد اشارت الى ان البغدادي لم يكن متطرفا عندما دخل الى السجن لكنه تعرض لعنف جنسي في السجن وعلى اثرها خرج متطرفًا وبشخصية اخرى من السجن.

وتؤكد لجنة حقوق الانسان النيابية وكذلك وزارة العدل، مسألة اكتظاظ السجون بأنها المشكلة الرئيسية الاولى لسجون العراق.